جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بجهود كافة أفراد الجيش الأبيض والأطقم الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين وتمريض وعمال في مختلف المستشفيات الجامعية، والذين حملوا على عاتقهم التصدي لهجوم فيروس كورونا المستجد وتوفير أفضل مستويات من الخدمة الصحية لعلاج المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد.وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الصيادلة كان لهم دور متميز في هذه الحرب ضد الفيروس وذلك بفضل ما تزخر به الجامعة كوادر متميزة في الحقل الصيدلي والقادرين على التصدي لكافة الأزمات، وفي هذا الشأن أشار إلى أن الجامعة قد أولت اهتمامًا خاصا بالمجال الصيدلي من خلال حرصها على توظيف العلوم الصيدلية المتطورة في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وإنشاء فروع لوحدات ومراكز الصيدلة الإكلينيكية في مختلف مستشفيات أسيوط وذلك من أجل دعم وتعزيز الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة بها، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للصيادلة لتطوير أدائهم وتحسين قدراتهم العلمية والعملية ومواكبة أحدث الدراسات والأبحاث في مجال الصيدلة والتي تتمتع بمكانة متقدمة بين نظيراتها على مستوى الجامعات المصرية.جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مستهل أعمال المؤتمر السنوي الثالث لصيادلة المستشفيات الجامعية، والذي شهد حضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال عميد صيدلة، الدكتورة عبير عبد الهادي، مدير إدارة التموين الطبي ورئيس المؤتمر، الدكتور علاء عرفات، نقيب الصيادلة بأسيوط، الدكتور عماد الدالي، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، الدكتور طارق الحسيني، مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي، المستشار وليد حنفي، المستشار القانوني للمستشفيات الجامعية، الدكتور علي عبد العليم، رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب والصيدلة، ولفيف من صيادلة المستشفيات الجامعية.وأشار رئيس قطاع المستشفيات الجامعية إلى الدور الهام الذي يحمله صيادلة مصر على عاتقهم من تخفيف الآلام ورفع المعاناة عن كثير المرضي من فئات المجتمع، وخاصةً خلال فترات الأزمات الوبائية والأمراض الرئيسية وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا ووقوفهم يدًا واحدة في مواجهة الأزمة،مشيرًا إلى ما تزخر به مستشفيات أسيوط الجامعية من نخبة متميزة وعلى قدر كبير من الكفاءة وتحمل المسئولية لخدمة ملايين المرضي من مختلف صعيد مصر.من جهته أوضح مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي، خلال كلمته مدى أهمية الإدارة في الصيدلة وإساهاماتها في العمل على تقديم خدمات تساعد بفاعلية في التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة والمنافسة في مجالات العمل الصيدلاني وذلك من خلال تعاون الفريق الطبي على كافة المستويات نحو هدف واحد وهو خدمة المريض.وفي سياق متصل دعا الدكتور مدير مستشفى الأطفال الجامعي، إلى ضرورة تكامل المنظومة الطبية ( الأطباء، الصيادلة، التمريض ) مع مختلف التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات الجامعية وخارجها والتي من شأنها تقديم خدمة علاجية متقدمة بالغة التخصص وإعداد كوادر طبية مؤهلة ولديها من الخبرات العلمية والأكاديمية بكافة مجالات العمل الصيدلي بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية بأقصى جودة ممكنة.ومن جانبه أعرب الدكتور علاء عرفات، نقيب صيادلة أسيوط عن بالغ فخره واعتزازه بالمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر وخاصةً في ظل ما يشهده من تطور ملحوظ من عام لآخر، ومشيدًا في ذلك بما تقدمه إدارة الجامعة والمستشفيات الجامعية من الدعم والمساندة العلمية والطبية بما يسهم في مواكبة كل ما هو جديد في الأداء العلمي والتخصصي للأدوية والمركبات الطبية المختلفة على نحو يخدم العمل الطبي.وحول تفاصيل المؤتمر، أوضحت مدير إدارة التموين الطبي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش على مدار يومين عددًا من المحاور الهامة ومن ضمنها الحموضة وارتجاع المريء، والأدوية المسموح بها والغير مسموح بها خلال فترة الحمل، واللياقة البدنية، والحياة الصحية والتغذية السليمة، وحرق الدهون بين الواقع والخيال، وذلك من خلال 8 جلسات علمية تشتمل على نحو 30 ورقة بحثية.