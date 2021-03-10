البرلمان العربي يرحب بمنح نظيره الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واصفًا إياها بـ"الخطوة الهامة والمفصلية في مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا، والدخول في مرحلة جديدة تتوحد فيها صفوف الليبيين نحو تحقيق الأمن والسلام والبناء والتنمية".وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن التوافق الذي تم اليوم بشأن منح الثقة لحكومة الوطنية الليبية يعكس وجود إرادة حقيقية وإصرار لدى الأشقاء في ليبيا نحو بناء دولة واحدة قوية تنهي المعاناة التي عاشها الشعب الليبي الشقيق على مدار السنوات الماضية، مطالبًا جميع الأطراف الليبية بالاصطفاف والبناء على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول العربية والدول الصديقة إلى التعاون الكامل مع الحكومة الجديدة وتعزيز العلاقات معها وتقديم كافة أشكال الدعم لها، على نحو يمكنها من إتمام باقي الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري 2021.وأكد "العسومي"، على ثوابت موقف البرلمان العربي بشأن دعم كل ما يوحد صفوف الليبيين ويصون الوحدة الوطنية الليبية ويحافظ على سيادة دولة ليبيا على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والأمان والتنمية.