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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنوفية»: 255 إصابة ووفاة بين الأطقم الطبية منذ بداية كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:51 م
كوورنا في المنوفية
كوورنا في المنوفية
ولاء القاضى
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أجرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حصرا للتضحيات التي قدمها الأطباء بالمحافظة، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي بلغت 225 إصابة ووفاة منذ بداية الجائحة حتى نهاية فبراير الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم الكبير يدل على ما قدمته الفرق الطبية من بطولات، سيشهد عليها التاريخ.

وأعلنت المديرية أن ما أمكن حصره إلى الآن من إصابات ووفيات بين الطواقم الطبية أبناء محافظة المنوفية بلغ 225 إصابة ووفاة، وأهابت المصادر الطبية المواطنين، بأخذ الحيطة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتخفيف الضغوط على الطواقم الطبية، وإنهاء الجائحة بسلام.

وكانت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية، قد أعلنت عن قيام الفريق الطبي المخصص لمركز لقاح كورونا المستجد، المتواجد بمستشفى حميات منوف، بتطعيم 113 مواطنا حتى اول أمس منذ افتتاح الحملة على مستوى الجمهورية يوم 4 مارس الماضي.

و لفتت إلى أن الأطباء المسئولين عن المركز أجلوا العديد من الحالات، نظرًا لعدم استكمال الأوراق، أو عدم تواجد أشعة وتحاليل حديثة، وذلك لتوافر كافة عوامل الأمان للمتلقي للتطعيم من فئات كبار السن وبعض الأمراض المزمنة.

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