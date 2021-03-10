بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

تعتزم بولندا استئناف قطع الأشجار في غابة بياوفيجا، أكبر غابة بدائية في أوروبا، أحد مواقع التراث العالمي، مما أثار احتجاجات من جانب جماعات حماية البيئة.وقد وقعت وزارة المناخ والسلطات المعنية بالغابات أمس الثلاثاء ملحقين لخطط إدارة الغابات المحلية من شأنهما السماح باستئناف قطع الأشجار في بياوفيجا، وهي منطقة غابات تتشارك فيها بولندا وبيلاروس.وبرزت قضية قطع الأشجار في الغابة عقب أن ارتفعت نسبة القطع عام 2016 وقالت سلطات حماية البيئة في الدولة إن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز مواجهة حشرات ناخرة للخشب.