«نقل النواب»: مصر تشهد ثورة إعمار وتنمية بكافة القطاعات

وجّه علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لما تشهده الدولة من ثورة لإعمار مصر سواء في البنية التحتية أو الطرق أو المدن الجديدة والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن ما يحدث من تطوير للدولة فخر لنا جميعًا ويجب أن نفخر به أمام العالم وهو حق من حقوق الإنسان في أن يحيا حياة كريمة.كما وجه عابد الشكر لوزيري النقل والتعاون الدولي والحكومة على الجهود المبذولة في كافة القطاعات، خاصة قطاع النقل.من ناحيته، وجّه وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية وكافة العاملين بوزارة النقل، لما تشهده مصر من طفرة حضارية في مجال النقل والمواصلات والنقل النهري، لافتًا إلى أن اللجنة ستهتم بالنقل النهري والموانئ البحرية.وأعلن محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضاري للبنية التحتية بمصر، والموقّع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.وثمّن الضبع دور الحكومة في التوسع في البنية التحتية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية التحتية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة قرار رئيس جمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر.