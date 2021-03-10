«المصرية للطفولة» تطالب بدمج التربية الجنسية في المناهج الدراسية

طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بعدم استخدام الحد الأدنى للعقوبة المقررة فى جرائم هتك العرض والتحرش في حادث "طفلة المعادي" وهي 5 سنوات سجن مشدد وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، وفقًا للمادة 291 المضافة لقانون العقوبات بتعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008، ومضاعفتها بالمثل وفقًا للمادة 116 مكرر أ من ذات القانون، وأن يكون الحكم ضاربًا بيد من حديد ورادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بحياة أطفال مصر وتدمير واقعهم ومستقبلهم.ودعا هاني هلال، رئيس المؤسسة وأمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، بعدم الاكتفاء بالشجب والحزن والفزع من وقوع هذه الجريمة كغيرها ثم نهدأ فى انتظار وقوع الجريمة التالية، مؤكدًا أنه سبق وأن دق ناقوس الخطر لدخول فئات جديدة من المجتمع لم تكن فى موضع الشبهات للمتهمين بإنتهاكات الطفولة فى مصر.ودعا رئيس المؤسسة صانعى القرار فى مصر بضرورة الشروع فى إدماج مناهج التربية الجنسية وخصوصية الجسد ومهارات الحماية من الاعتداءات ضمن المناهج الدراسية كل على حسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال، وضرورة توخى الحظر فى توصيف وقيد مثل هذه الجرائم وعدم التعامل معها كونها تعريض طفل للخطر، بل جرائم استغلال جنسى وتطبيق تعليمات الكتب الدورية للنائب العام فى هذا الصدد حتى لا يفلت الجانى من جريمته، وأن تكون أحكام القضاء بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بواقع ومستقبل وحياة أطفال مصر.كما دعا هلال المؤسسات الإعلامية والإعلاميين لتوخى الحذر فى تناول مثل هذه القضايا الحساسة وعدم التعرض لخصوصية أسر وذوى المجرمين والمتهمين فى هذه القضايا وعدم وصمهم بما ليس لهم فيه ذنب، وعدم الكشف عن هويتهم أو استضافتهم فى وسائل الإعلام المختلفة.وشدد رئيس المؤسسة على ضرورة تكثيف الجهود وبرامج رفع الوعي المجتمعي والأسر المصرية بمخاطر العنف لا سيما العنف الجنسي ضد الأطفال وسبل حماية الأطفال منه، وبرامج التربية الوالدية الإيجابية، وإدماجها فى كافة اللقاءات المجتمعية التى يقومون بها.وأخيرًا فإن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تؤكد على تواجد محاميها فى هذه القضية والتمسك بمطالبها التى أعلنتها، واستمرارها فى الدفاع عن أطفال مصر سواء فى نزاع مع القانون أو الضحايا والشهود على الجريمة.