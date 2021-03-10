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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تدعو المواطنين إلي الإقبال على التسجيل للتطعيم ضد كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:15 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، اليوم الأربعاء، أن عملية التلقيح ستنطلق رسميا في البلاد يوم السبت المقبل، داعيا في هذا الإطار المواطنين إلى الإقبال على التسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، مؤكدا أن تونس حرصت على جلب اللقاحات التي أثبتت التجارب الطبية فعاليتها.

ونوه رئيس الوزراء التونسي، في تصريح إعلامي بحسب بيان علي الصفحة الرسمية، بتظافر جهود كل الأطراف من إطارات طبية، وشبه طبية، ومسئولين عن قطاع الصحة، لتوفير اللقاحات وتنظيم مراكز التطعيم في سبيل ضمان صحة التونسيين.

وأكد مشيشي، خلال زيارته إلي مركز مخصص للتطعيم بولاية أريانة التونسية، برفقة وزير الصحة، فوزي مهدي، أن كميات كبيرة وكافية من اللقاح ستصل البلاد مع نهاية شهر مارس، مشيرا إلي أن زيارته تأتي للوقوف على مدى جاهزية هذه المراكز لتقديم اللقاحات للمواطنين في ظروف آمنة، وفي احترام تام لمبادئ السلامة والمعايير الصحية، خاصة توفر كل ظروف السلامة والحماية للعاملين في هذه المراكز.

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