جامعة عين شمس تكرم طلاب التربية العسكرية والدفاع الشعبي

كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائبه لشؤون التعليم والطلاب، 18 من طلاب وطالبات الجامعة، تقديرًا لمشاركتهم الفعالة في مختلف الفاعليات التي تشارك بها الجامعة ممثلة في إدارة التربية العسكرية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت إشراف العقيد أحمد عبد الجواد علام مدير إدارة التربية العسكرية.وفي كلمته للطلاب، أشاد سعود بدور إدارة التربية العسكرية في تنمية روح الولاء والانتماء بين شباب الجامعة، لافتًا إلى أهمية دور الشباب في بناء الوطن في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.وأضاف أن الدولة المصرية تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على الاستمرار في البناء والتطوير برغم ما يشهده العالم من تحديات، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية دائمًا تقدم المثل والقدوة التي يحتذي بها، مؤكدًا أن جهود الطلاب ومشاركتهم في مختلف الفاعليات الوطنية تثبت أنهم قادرين على تحمل المسئولية، فبرغم ضغوط الدراسة إلا أنهم حريصون على المشاركة بفاعلية ووطنية.وثمّن العقيد أحمد عبد الجواد علّام، دور جامعة عين شمس ودعمها الدائم لأبنائها الطلاب وتحفيزهم على القيام بواجبهم الوطني، موجهًا الشكر لإدارة الجامعة على التعاون المثمر والتكامل الذي يصب دائمًا في صالح الوطن.