النواب الأمريكي: الهجمات الحوثية على السعودية انتهاك صارخ

أعربت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الهجمات الحوثية التي تحاول استهداف مدنيين في السعودية.وأكدت اللجنة، وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعية الجميع في اليمن إلى وقف إطلاق النار.كما أشارت إلى إدانتها التامة محاولات استهداف المدنيين بالسعودية.