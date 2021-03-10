قبرص تشيد بنتائج منتدى غاز شرق البحر المتوسط

أعربت وزيرة الطاقة القبرصية، ناتاسا بيليدس، عن ارتياحها بشأن نتائج منتدى غاز شرق البحر المتوسط الذي عُقد في القاهرة أمس الثلاثاء.وقالت بيليديس، في تصريحات لها، إن الاجتماع كان مثمرا للغاية، مضيفة أن جميع الدول السبع الأعضاء المؤسسين للمنتدى شاركوا فيه سواء بشكل شخصي أو بشكل افتراضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء، في نسختها باللغة الإنجليزية.وأضافت وزيرة الطاقة القبرصية أنه تم اتخاذ عدد من القرارات، بما في ذلك قرار مهم للغاية بالنسبة لقبرص، وهو أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2022 ستتولى قبرص رئاسة المنتدى.كما أشارت بيليدس إلى القرارات التي تم اتخاذها من أجل اتخاذ مبادرات أخرى متنوعة، مثل إعداد استراتيجية طويلة المدى ومبادرات للنمو المستدام وحماية البيئة وتقليل التلوث من السفن وكيفية الاستفادة الأمثل من الغاز الطبيعي لدول المنطقة.وأكدت أنه من المهم جدًا أن تصبح فرنسا أيضًا عضوًا كامل العضوية في منتدى غاز شرق المتوسط، وأن تشارك الولايات المتحدة بصفة مراقب، مضيفا "أن رسالتنا مفادها أننا إيجابيون للغاية بشأن مشاركة الدول الأخرى، شرط أن تتشارك معنا نفس القيم، وأن تلتزم بالقانون الدولي والأسس التي قامت عليها هذه المنظمة".