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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محلية النواب» توصي بحل أزمة تغطية المصارف

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:47 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وقال رئيس اللجنة:"لو وزارة الرى قامت بدورها فى تغطية هذه المصارف مش هنشوف طلبات إحاطة بشأن تغطيتها، ولا بد من دراسة وبحث هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة أحمد السجيني، بحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تغطية مصرف أشمنت المار من أمام الشناوية (ناصر شرق) ببنى سويف.

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد جلسة خاصة لدراسة وبحث مشكلة عدم تغطية المصارف، وذلك يوم الثلاثاء من الأسبوع بعد المقبل وطلبت حضور 3 وزراء فى هذه الجلسة، وهم وزير الرى والموارد المائية، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية.

من جانبه، أكد عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة العمل على حل مشكلة المصارف غير المغطاة، نظرا لخطورة ذلك على المواطنين متفقا مع قرار اللجنة بعقد جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع المهم.

وقال النائب عمرو درويش، إنه لا بد من الاهتمام بتطهير المصارف، وأن تكون هناك رقابة على ذلك، لافتًا إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك مصارف غير مطابقة للمواصفات.

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