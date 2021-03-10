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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» يوجه بمراعاة البعد الإنساني في توزيع المعلمين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:45 م
تعليم الوادي الجديد
تعليم الوادي الجديد
محمد مهدي
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التقى الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة "سكايب"، وبحضور الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على الاستعداد التام لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني مطلع الأسبوع المقبل، وأهمية تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على سير منظومة العمل ورصد الإيجابيات وتشجيعها، ورصد السلبيات والعمل على حلها على الفور، لافتا إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية طلابنا وجميع العاملين بالحقل التعليمي.

وأشار "النيلي" إلى ضرورة مراعاة البعد الإنساني والمكاني خلال توزيع المعلمين بالمدارس وسد العجز وبما لا يخل من انتظام سير العمل وانضباطه، ووجه الإدارات التعليمية بتخصيص فقرات الإذاعة الصباحية المدرسية احتفالا بيوم الشهيد والذى يوافق 9 مارس من كل عام، وأعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الذى استشهد بنيران العدو أثناء مروره في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وإثرائهم بالمعلومات عن هذه المناسبة العظيمة.

وفى ختام اللقاء وجه "النيلي" خالص الشكر والتقدير لوكيل المديرية لجهده المبذول والملموس في متابعة سير منظومة العمل بإدارات الداخلة وبلاط والفرافرة، معربا عن امتنانه لجميع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة ولجميع وكلاء الإدارات التعليمية لجهدهم المبذول وتعاونهم المثمر والجاد من اجل الصالح العام والارتقاء بمنظومة العمل

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