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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بالمؤبد أو الإعدام للمتحرشين بالأطفال

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:37 م
شادية خضير
شادية خضير
سعيدة عامر
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طالبت شادية خضير، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديل تشريعي يضمن توقيع أقصى عقوبة على المتحرشين بالأطفال لتصل للسجن المؤبد أو الإعدام باعتبار أن آثار هذه الجريمة يظل الطفل يعانى منها مدى الحياة وتسبب له آثارًا نفسية مؤلمة، لافتة إلى أنه بتطبيق هذه العقوبة لن يجرؤ شخص للتعرض للأطفال.

أضافت خضير، لـ"الدستور" أن واقعة التحرش بطفلة المعادى تشكل سلسلة مترابطة من الخلل الاجتماعي والنفسي بداية من الأسر الذين يتركون أبنائهم للتسول بالشوارع دون مراعاة أبسط قواعد أمن هؤلاء الأطفال وزيادة نسبة التسول في الشوارع وهو ما يتطلب وقفة من الدولة لمواجهة هذه الظاهرة بحيث تتكاتف وزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومى للبحوث الاجتماعية لحصر عدد أطفال الشوارع والعمل على رعايتهم والحفاظ عليهم وتنشئتهم تنشئة سليمة تحفظ آدميته وتحميهم من المخاطر التى يواجهونها بالشارع ومعاقبة أى أسر تترك أبنائها في الشارع ولا توفر لهم الأمان.

وشهدت منطقة المعادي أمس، تحرش شخص بطفلة عمرها 6 سنوات وألقى القبض عليه فيما تباشر سير النيابة التحقيق.

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