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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سفير ألمانيا بالقاهرة يزور أسوان لبحث فرص التعاون

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:17 م
الدكتور سيريل نون
الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا لدى مصر
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بدأ، اليوم، الدكتور سيريل نون، سفير ألمانيا لدى مصر، زيارة لمحافظة أسوان تجري خلالها مباحثات مع المحافظ أشرف عطية، حول التطورات الراهنة في مجال الاقتصاد والسياحة وأوضاع وفرص التعاون الألماني المصري.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة أن الدكتور نون يولي اهتماما كبيرا بالقدرات العظيمة التي تتمتع بها محافظة أسوان في مجال تكنولوجيات الطاقة ذات المستقبل الواعد اهتماما كبيرا، ومن ثم فإنه سوف يزور مجددا محطة بنبان للطاقة الشمية، وهي واحدة من كبريات محطات الطاقة الشمسية حول العالم، مشيرا إلى أن المحطة تحظى بالدعم الاستشاري في إطار التعاون التنموي الألماني، وتعد نموذجا يحتذى للتعاون التقني رفيع المستوى والناجح في مجال الطاقات المتجددة.

وأضاف أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع مدير المستشفى الإنجيلي "الجرمانية" بأسوان، استكمالا للزيارة التي قام بها السفير الدكتور نون للمستشفى في العام الماضي، موضحا أن المستشفى الذي تأسس عام ١٩١٣ يعد نقطة التقاء هامة لأهالي المنطقة بأكملها يتلقون فيه رعاية طبية متكاملة بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية والدينية.

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