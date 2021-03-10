«ليجو» تحقق أرباحا قياسية في العام 2020

حققت شركة "ليجو" الدنماركية العملاقة لصناعة الألعاب أرباحا قياسية خلال العام 2020 الذي اتّسم بتدابير تقييدية أجبرت سكان العالم على البقاء في المنزل لفترات طويلة، وفق النتائج التي أعلنتها المجموعة اليوم الأربعاء.وارتفع صافي الأرباح 19 في المئة العام الماضي وبلغ 9،9 مليارات كرونة (1،3 مليار يورو)، وهو رقم قياسي للمجموعة.كذلك، ارتفع حجم المبيعات 13 في المئة ووصل إلى 43،7 مليار كرونة، وأشارت المجموعة إلى أنها زادت حصتها في السوق العالمية رغم فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق موقت للمصانع في الصين والمكسيك ما تسبب في ارتفاع تكاليف التسليم.