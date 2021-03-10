واشنطن تقترح تشكيل حكومة مؤقتة لتقاسم السلطة في أفغانستان

أقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا شاملة لتشكيل حكومة مؤقتة تتقاسم فيها حركة طالبان والقادة الأفغان السلطة في البلاد، وتكثيف مشاركة دول الجوار في عملية السلام الجارية هناك بما في ذلك إيران.ويأتي هذا المقترح في ظل مخاوف من انهيار محادثات السلام الأفغانية، والانسحاب المُحتمل لجميع القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من شهر مايو المقبل.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، في رسالة وجهه إليه، من أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مازال قيد الدراسة ويمكن أن يؤدي لمكاسب إقليمية سريعة لصالح طالبان.وقال بلينكن في رسالته: "لقد توصلنا إلى استنتاج مبدئي يوضح أن أفضل طريقة لتعزيز مصالحنا المشتركة هي بذل كل ما في وسعنا لتسريع محادثات السلام وجعل جميع الأطراف تمتثل لالتزاماتها لتحريك الأمور بشكل أكثر جوهرية وسرعة نحو تسوية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار، فإننا نبذل جهدا دبلوماسيا رفيع المستوى"، يتضمن ذلك طلبا إلى الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين وزراء خارجية دول المنطقة والولايات المتحدة.وأوضح بلينكن، أن المدعوين لهذا الاجتماع هم: روسيا والصين وباكستان وإيران والهند، قائلا: إن "هذه الدول، في اعتقادي، يجمعها مصلحة مشتركة ثابتة وهي أن ترى أفغانستان مستقرة، لذلك يجب أن نعمل معا إذا أردنا النجاح".وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى بين طالبان والحكومة الأفغانية خلال الأسابيع المقبلة، مشجعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تعتبره واشنطن متمردا وتعاني حكومته من خصوم محليين، على توسيع مشاوراته مع مجموعة "شاملة" من الأفغان، بحسب ما ذكرت "واشنطن بوست".وتحتفظ تركيا بقوة غير قتالية في أفغانستان كجزء من التحالف الذي يقوده الناتو ويبلغ قوامها حوالي 10 آلاف جندي، وهو ما يتجاوز بكثير الوجود الأمريكي البالغ 2500 جندي.وفي الوقت نفسه، رفض مسئولون بإدارة بايدن التعليق علي تفاصيل خطة تقاسم السلطة أو خطاب بلينكن بالإيجاب أو النفي.ومن جانبه، قال النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، على هامش أحد المؤتمرات التي نقلها التلفزيون المحلي اليوم، إنه ليس "قلقا بشأن رسالة بلينكن ولا يوجد أي تغيير لموقف حكومته بأن القيادة المنتخبة فقط هي التي يمكنها حكم البلاد".ووجه صالح الشكر للولايات المتحدة على دعمها، قائلا: "يمكنهم اتخاذ قرار بشأن قواتهم، لكن ليس بشأن شعب أفغانستان".وكان الرئيس الأفغاني، الذي التقى بمبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زاد خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى كابول الأسبوع الماضي، قد جدد معارضته لأي نقل للسلطة إلا من خلال الانتخابات لكنه لم يرفض فكرة الحكومة المؤقتة بشكل قاطع.من جهته، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، محمد نعيم، إن الحركة تلقت نسخة من الخطة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، وإنها قيد المناقشة وبعدها سيكون لدينا موقف بشأنها".ويتوقع العديد من الخبراء الأفغان اقتراب مسلحي طالبان من تحقيق نصر عسكري والاستحواذ على مزيد من الأراضي في البلاد، لكنهم مترددون في أن يصبحوا حكومة منبوذة مرة أخرى، ويفقدون كل الدعم والمساعدات الدولية لأفغانستان.وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن انسحاب القوات من أفغانستان يأتي على رأس القائمة الأمريكية للقضايا العالقة في أفغانستان، مشيرة إلى أن قرار الانسحاب يعد صعبا على الرئيس بايدن، الذي عارض توسيع الوجود الأمريكي في أفغانستان كنائب للرئيس أوباما في السابق، وتعهد، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية بإنهاء "الحروب التي لا نهاية لها"، بما في ذلك الصراع الأفغاني الممتد منذ عشرين عاما.ونوهت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية بين خيارين أحلاهما مر فبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان قد يؤدي إلى صعوبات سياسية في الداخل وتجديد هجمات طالبان على القوات الأمريكية، كما أن رحيلها يؤدي إلى تقويض أي إنجازات جرى تحقيقها في العقدين الماضيين وينذر باستيلاء طالبان على السلطة.ونشرت صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية خطاب وزير الخارجية الأمريكي إلى الرئيس الأفغاني وخطة تقاسم السلطة المقترحة والمكونة من ثماني صفحات لتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.ومن بين بنود الخطة الأميركية المقترحة، أن الإسلام سيكون الدين الرسمي للدولة، مع وجود مجلس أعلى جديد للفقه الإسلامي لتقديم التوجيه لجميع مستويات الحكومة، على الرغم من أن القضاء المستقل سيكون له الكلمة الأخيرة.ويدعو الاقتراح الأمريكي أيضا إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز المؤسسات، ودعم ضحايا الصراع واتباع "سياسة وطنية للعدالة الانتقالية تركز على البحث عن الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح والتسامح".ووفقا للمقترح، فإن "حكومة السلام الانتقالية في أفغانستان" يجب أن تشمل سلطات تنفيذية وبرلمانية وقضائية منفصلة ولكنها متكافئة، وتلتزم بدستور 2004 الحالي إلى أن تتم مراجعته.وبحسب الصحيفة الأفغانية، يقدم الاقتراح خيارين للسلطة التنفيذية إما وجود رئيس مؤقت وعدد غير محدد لنواب الرئيس، أو رئيس مؤقت ورئيس وزراء. ويتم اختيار القادة في ظل نظام رئاسي بموجب الاتفاق بين الجانبين، على أن يُمنع الرئيس المؤقت ونوابه من الخدمة في أي مناصب حكومة مستقبلية.وبموجب المقترح الأمريكي، سيعمل الرئيس المؤقت كقائد أعلى، وينشئ مجلسا مشتركا لدمج القوات العسكرية وتعديل التسلسل القيادي، كم سيتم تعليق البرلمان الحالي، مع نقل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، أو اختيار أعضاء جدد في مجلسين تشريعيين.كذلك سيقوم الرئيس المؤقت بتعيين حكام المقاطعات، والذين سيعينون بدورهم رؤساء البلديات وقادة المقاطعات.وينص الاقتراح الأمريكي على أنه بمجرد توقيع اتفاقية السلام النهائية بين الحكومة وطالبان، يجب على كل جانب أن يعلن وينهي على الفور جميع العمليات العسكرية والهجومية والأنشطة العدائية ضد الآخر وستوفر لجنة مشتركة من كل جانب، مع ثلاثة مراقبين دوليين مستقلين، قواعد مكتوبة لمراقبة التزام الطرفين بالاتفاقية.