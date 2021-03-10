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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النمسا تعتمد حزمة من المساعدات الاقتصادية بـ 430 مليون يورو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:32 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أقر مجلس الوزراء النمساوي اليوم الأربعاء، حزمة اقتصادية جديدة تبلغ 430 مليون يورو لمساعدة قطاع السياحة والترفيه المتعطل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس،فى تصريحات له اليوم الأربعاء عقب اجتماع الحكومة أن الحزمة الاقتصادية الجديدة تشمل دعم المطاعم والفنادق وكافة الانشطة السياحية والثقافية والترفيهية.

ولفت كورتس إلى أن الحكومة فى حالة كفاح متواصل ضد أزمة الوباء المستمرة والتي لها انعكاسات سلبية واسعة على النمو الاقتصاد وسوق العمل، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يزيد بهدف انتشال الاقتصاد من الأزمة الراهنة.

وأشار كورتس إلى أن الوضع في قطاع المطاعم والسياحة وصناعة الترفيه يعد مأساويًا بشكل خاص ولذا كان يجب على الحكومة تقديم المساعدة العاجلة، مشيرا إلى أن الحزمة الاقتصادية المقدمة تبلغ قيمتها الإجمالية 430 مليون يورو سوف يتبعها مساعدات لاحقة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

ومن جانبه، استبعد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي فتح البلاد بشكل كامل خلال شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أن الإصابات اليومية لازالت مرتفعة للغاية، كما أن علماء الفيروسات حذروا من خطر الطفرة البرازيلية من وباء كورونا والتي يصعب السيطرة عليها باللقاحات الجديدة، كما أنها يمكن أن تصيب المتعافين من الفيروس مرة أخرى أيضا.

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