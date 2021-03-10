الإمارات وماليزيا تبحثان التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين، والذي يزور الإمارات حاليا، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين والفرص المتنوعة الواعدة لتنمية التعاون المشترك في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة والاقتصاد وغيرها، فضلًا عن استعراض التحدي الذي تمثله جائحة كورونا للبلدين والعالم، والحاجة الملحة للتعاون والتكاتف بين مختلف دول العالم والمنظمات الصحية المعنية.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه تم خلال اللقاء التطرق لمجمل القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجهها، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد بن زايد أن هذه الزيارة تشكل دفعًا مهمًا للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة شعبيهما وتطلعهما لمزيدٍ من التقدم والتنمية والازدهار، مشددا على متانة العلاقات بين الإمارات وماليزيا التي نمت خلال العقود الماضية على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والحرص على تعزيزها ودفعها للأمام والتواصل المستمر على جميع المستويات.وأشار الى أن الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير علاقاتها مع الدول ذات التجارب التنموية المتميزة والملهمة، ومنها تجربة ماليزيا الصديقة.من جانبه، أكد رئيس وزراء ماليزيا حرص بلاده على تنمية التعاون المشترك وتنويع آفاقه في مختلف الجوانب، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.