العراق يحذر من خطورة الموقف الوبائي لكورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، من خطورة الموقف الوبائي الحالي لفيروس كورونا المستجد الذي يهدد المنظومة الصحية في البلاد.وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن الفرق الصحية الوقائية رصدت نسبة كبيرة من عدم الالتزام، والتهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في العراق أثناء مراسم زيارة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لأهميتها في حفظ وحماية المواطنين وضمان أمنهم الصحي من فيروس كورونا.