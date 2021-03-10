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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة عين شمس: التعليم عن بعد أصبح ضرورة ملحة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:26 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
إسراء جمال - ريم محمود
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أدار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، جلستين، ضمن فعاليات المعرض الثامن للتعليم العالي، جاءت الأولى بعنوان "التعليم العالي.. نظرة على الحاضر والمستقبل"، والثانية بعنوان "كيف تبدو تكنولوجيا المستقبل".

وفي كلمته أوضح المتيني أن التغيرات السريعة التي شهدها التعليم تزامنًا مع الجائحة العالمية؛ فرضت واقعًا جديدًا على العالم أجمع. وتساءل: "هل نحن مستعدون لهذا التحدي؟"، قائلًا إن كل شئ أصبح متجهًا للإنترنت، وفتح نقاشًا حول شكل الطالب الجامعي الذي أصبح جالسًا خلف شاشة الكمبيوتر.

واستعرض جهود جامعة عين شمس في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، قائلًا: "بذلنا عملًا رائعًا في منظومة التعليم عن بعد وكنا على أتم الاستعداد حتى قبل ظهور الجائحة"، مشيدًا بجهود إدارة تطوير التعليم بالجامعة بإشراف أ.د. منى عبد العال.

وأضاف أن مؤسسات التعليم في العالم كانت تنظر إلي التعليم عن بعد باعتباره تعليمًا تكميليًا، ثم أصبح بين ليلة وضحاها، ضرورة ملحة.

وأضاف أنه برغم ما يواجهه العالم من تحديات وبخاصة في مجال التعليم، تظهر الفرص؛ حيث أصبح لدينا جيلًا يؤكد أنه قادرًا على مواجهة التحدي.

وشهدت الجلسة مناقشة عددًا من الموضوعات طرحها نخبة من المتحدثين وهم "الأستاذة فينيس إيمري رئيس جامعة هيرتفوردشاير في مصر، الأستاذة نادية العارف رئيس جامعة اسلاسكا بمصر، أ. د عبد الرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. محمود الديب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة إنوفيرا الشرق الأوسط، مصر وأفريقيا، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس وكالة اتيدا، والسيد إيهاب سلامة مدير مؤسسة السويدي للتعليم، الدكتور كيم أ، كريتشلي عميد جامعة جزيرة الأمير إدوارد -UPEI القاهرة، السيد ماجد عارف المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فارينز، أ.د ليزلي كروكسفورد نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

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