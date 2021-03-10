تعرض ما يزيد عن 70 ألف من سيرفرات «مايكروسوفت» للاختراق

كشفت دراسة جديدة لشركة بالو ألتو نتوركس العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد سيرفرات مايكروسوفت إكستجينج التي تعرضت للاختراق مؤخرًا نتيجة هجمات مجموعة هافينيوم (HAFNIUM) المتخصصة في الهجمات الإلكترونية قد تجاوز 70 ألفًا.وأشارت الدراسة إلى أن عدد المؤسسات التي من المحتمل تعرضها للخطر نتيجة هذه الهجمات يقدّر بعشرات الآلاف على مستوى العالم، لاسيما وأن الثغرات الأمنية الموجودة في هذذه السيرفرات قد تم استغلالها بشكل نشط لمدة شهرين على الأقل قبل توفر تصحيحات الأمان، ونتيجة لذلك فإن المؤسسات التي قامت بتثبيت التصحيحات الأمنية فور صدورها قد تتعرّض مجددا لاختراق أنظمة السيرفر لديها.كما تشير التقديرات إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 125000 سيرفر بحاجة إلى تثبيت التحديثات الأمنية لسدّ الثغرة الأمنية المكتشفة حديثًا.ولفتت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة شهدت العدد الأكبر من أنظمة السيرفر المخترقة بهذه الهجمات (33 ألف)، تليها ألمانيا 21 ألف، ثم بريطانيا (7900)، ثم فرنسا (5100)، ثم إيطاليا (4600).ونصحت الدراسة كافة المؤسسات باتباع 4 خطوات لمواجهة هذه الهجمات، الأولى هي حصر كافة أنظمة السيرفر المستخدمة وتحديد فيما إذا كانت بحاجة إلى تثبيت التحديثات الأمنية الجديدة أو لا، والثانية هي تثبيت التحديثات الأمنية، والثالثة تحديد إذا ما كانت أنظمة السيرفر قد تعرضت مسبقا للاختراق عبر الهجمات الجديدة، والرابعة هي طلب الدعم والمساعدة من فريق الاستجابة الأمنية في المؤسسة في حل حدوث اختراق لأي من أنظمة السيرفر فيها.