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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: مسحات كل 72 ساعة لجميع المشاركين بكأس العالم للرماية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:52 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود تطوير منظومة التعليم الطبي المهني، والتي تضمنت إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والشراكة مع منصة "INCISION وELSEVIER".

وأوضحت زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية من شأنها إعداد كوادر قيادية شابة بوزارة الصحة، وتطوير نظام تكليف وتدريب الأطباء، وتوفير وسائل النشر الأكاديمي والبحثي، فضلًا عن إتاحة متابعة المسار التدريبي للمتدربين، وفتح قنوات اتصال بينهم وبين المدربين والمجالس العلمية.

واستعرضت الوزيرة إجراءات التأمين الطبي لبطولة كأس العالم للرماية، حيث تم إجراء مسحات لجميع المشاركين من اللاعبين والإداريين واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق كل 72 ساعة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول على التطعيم، إيمانًا بدورهم المهم والمحوري في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلى الاهتمام بتطعيم العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم على أجندة الأولويات.

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