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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 19 ألف ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل اليوم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:58 م
الكهرباء
الكهرباء
ا ش ا
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء بلغت 19 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألف ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و600 ميجاوات.

من جهته.. نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية عشرة ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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