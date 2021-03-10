وزيرة الصحة تكشف علاقة السمنة بزيادة وفيات كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستجدات العالمية لمواجهة جائحة "كورونا"، وآخر التقارير العالمية في هذا الشأن، مسلطة الضوء علي التقرير الذي تناول علاقة السمنة بزيادة نسب الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا"، موضحة أن أحد هذه التقارير تضمن مجموعة من الدراسات التي أجريت على مستوى العالم والتي أوضحت أن 2.2 مليون من أصل 2.5 مليون حالة وفاة نتيجة لفيروس "كورونا" المستجد كانت بالدول التي تتعدى نسبة السمنة بها أكثر من نصف شعوبها بنهاية فبراير 2021.وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول على التطعيم، إيمانًا بدورهم الهام والمحوري في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلى الاهتمام بتطعيم العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم على أجندة الأولويات.