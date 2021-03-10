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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: السلطات الصحية المغربية تعتمد لقاح «سبوتنيك V»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:03 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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أعلنت روسيا اعتماد السلطات الصحية في المغرب لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن قرار تسجيل (سبوتنيك V) بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) جاء على لسان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، خلال مفاوضات جرت أمس مع قادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بحضور سفير موسكو لدى المملكة فاليريان شوفاييف.

وأشارت إلى أن الجانبين شرعا في إعداد عقد بشأن (سبوتنيك V) وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم، حيث إن التوقيع على اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع المغرب؛ نظرًا لدور المملكة بين دول إفريقيا، قد يسهم إسهامًا ملموسًا في تنظيم إمدادات اللقاح الروسي إلى بلدان القارة السمراء.

وأكدت ارتفاع إجمالي عدد الدول التي اعتمدت (سبوتنيك V) حتى الآن إلى 48 دولة منها بلدان عربية، وهي الجزائر وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان والبحرين وسوريا ومصر والعراق.

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