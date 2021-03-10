برلمانية: مصر نجحت في مواجهة كورونا كعدو خفي

ثمّنت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدة أن الدولة المصرية لن ولم تنس أبناءها الشهداء الأبرار على الإطلاق، كما أنها ستظل تقدم كافة أشكال الدعم لأسرهم عُرفانا وتقديرًا لدور البطولي.وأكدت عبد الحليم، في بيان الأربعاء، أن يوم الشهيد ذكرى تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والرسائل الوطنية، أبرزها فكرة العطاء دون مقابل، والتضحية من أجل الكرامة، وإعلاء قيمة الوطن مقابل الحياة، وأكبر دليل على ذلك ماقامت به الأطقم الطبية أثناء جائحة كورونا وتقديم الغالي والنفيس في سبيل رعاية المرضى وتوفير كافة إحتياجاتهم.أضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة جائحة كورونا اللعين كعدو خفي، ودور الأطباء لا يقل عن دور جنود القوات المسلحة.