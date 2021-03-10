فيديوجراف.. 6 نصائح تساعد على تعزيز الصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 6 نصائح يومية تساعد على تعزيز صحة النفسية.وأوضحت الوزارة في فيديوجراف نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه النصائح تشمل النوم والاستيقاظ في مواعيد محددة، وتناول وجبات صحية في مواعيد منتظمة والحفاظ على النظافة الشخصى وتخصيص وقت لفعل الاشياء التي يحبها الشخص ووتخصيص وقت للعمل ووقت للراحة وممارسة الرياضة بانتظام.وأعلنت الوزارة أنه يمكن التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية على الأرقام:080088807000220816831