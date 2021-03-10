جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حاجة المستشفيات الجامعية إلى 365 طبيب مقيم من مديريات الشئون الصحية المكلفين عليها من ضمنهم 345 بمختلف أقسام المستشفيات الجامعية و20 طبيب مقيم بمستشفى الأورام، وذلك عن طريق الإعارة لمدة 3 سنوات.وشدّد الدكتور الجمال على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة للإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن المتقدم لشغل وظيفة طبيب مقيم يجب أن يكون من خريجى كلية الطب جامعة أسيوط وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل فى كلٍ من التقدير العام وتقدير مادة التخصص وأن يكون أمضى فترة التدريب الإجبارى (الامتياز) على ألا يكون قد مر أكثر من عامين على انتهاء مدة التدريب، ولا يسمح بالتقدم لمن سبق ترشيحه في تخصص آخر بمستشفيات جامعة أسيوط أو مستشفى الأورام أو معيد بكلية الطب أو معهد جنوب مصر للأورام، كما لن يسمح بتغيير الرغبات بعد تسليمها إلى الإدارة، كما يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على الاستمارة المعدة لذلك بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية اعتبارًا من 1132021 إلى 2532021م وللاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة www.aun.edu.egjobs.