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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ألقوه بمنطقة جبلية».. نيابة الغردقة تقرر حبس اثنين قتلا صديقهما

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:34 م
حبس
حبس
علي عواد
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قررت نيابة الغردقة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بقتل طالب الغردقة الذي عثر على جثته في منطقة جبلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد.

كان ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد تمكنوا من ضبط مرتكبي واقعة قتل طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي، وإلقاء جثته في منطقة جبلية بمدينة الغردقة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، والعميد علاء صابر، رئيس المباحث، وقادها العقيد هيثم أبو السعود، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، عن أن مرتكبي الواقعة هما اثنان من أصدقاء المجني عليه.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد مصطفى حلمي، معاون أول مباحث قسم ثان الغردقة، والنقيب أحمد الدشناوى معاون مباحث القسم، من ضبط المتحري عنهما فور العثور على جثة المجني عليه، واعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية فيما بينهم واستدرجاه إلى منطقة جبلية، وأجهزا عليه ثم استولوا على هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية، وتركا الجثة في منطقة جبلية.

كانت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة قد تمكنت، مساء الاثنين الماضي، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة بمنطقة النجدة بالغردقة، وتوصلت المباحث إلى تحديد هوية الجثة المجهولة، حيث تبين أنها لشاب مفقود منذ 5 أيام بمدينة الغردقة.

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