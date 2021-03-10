رئيس جامعة بني سويف وهيئة التدريس يقفون دقيقة حدادا على روح طالبة

شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في الوقوف دقيقة حداد ترحما على روح الطالبة منى غريب الطالبة بالفرقة الثانية بقسم التخاطب بالكلية والتي وافتها المنية.وقدم الدكتور منصور واجب العزاء إلى أهل الطالبة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب مطالبًا الحاضرين بالدعاء لها بالرحمة ولأهلها بالصبر والسلوان وأن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته.كما وجه رئيس الجامعة بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات الكلية تخليدًا لذكرها مؤكدا أن مكتبه مفتوح لأهل الطالبة في أي وقت.