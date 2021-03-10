ارتفاع حصيلة انفجارات معسكرات جيش غينيا الاستوائية لـ105 قتلى

ارتفع عدد قتلى أربعة انفجارات هزت معسكرات الجيش في غينيا الاستوائية والمناطق المحيطة بها إلى 105 قتلى عقب اكتشاف سبع جثث أخرى.وأفادت تقارير إخبارية بالتليفزيون الرسمي في غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء، بأن عدد المصابين وصل إلى 615 شخصا في التفجيرات التي وقعت يوم الأحد الماضي في مخيم نكوا نتوما في باتا، الذي يعتبر المركز الاقتصادي للبلاد، والتي دمرت المباني في المجمع والمنازل في المناطق المحيطة.وألقى رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج نجويما، الذي حكم الدولة الغنية بالنفط بقبضة من حديد لمدة 42 عامًا- باللوم مرة أخرى على عاتق الجيش، قائلًا إن "إهمال قوات الجيش التي خزنت الذخيرة بالقرب من المناطق السكنية هو السبب في وقوع الحادث".وأضاف أوبيانج أن "الضباط المسئولين عن المعسكر الذي يضم القوات الخاصة والدرك وعائلاتهم كانوا مهملين، وإن الديناميت عادة يخزن في أماكن بعيدة للغاية عن السكان ويبقى تحت الأرض".وذكرت التقارير أن سبع جثث أخرى عُثر عليها مدفونة تحت الأنقاض، بعدما عثر على أكثر من 60 ناجيًا محاصرين تحت الأنقاض، بينهم طفلان تتراوح أعمارهما بين ثلاثة وأربعة أعوام.وعرضت القنوات التليفزيونية الحكومية الرسمية مقاطع مصورة مأساوية لمنطقة الانفجار التي كانت تشبه منطقة الحرب، حيث يكافح عمال الإنقاذ والمدنيون لإزالة الجثث من تحت الأنقاض.من جانبها، قالت وزارة الدفاع إن الانفجارات التي سببتها ذخائر ثقيلة تسببت في "موجات صادمة دمرت العديد من المنازل المجاورة بالكامل".يشار إلى أن غينيا الاستوائية هي الدولة الوحيدة الناطقة بالإسبانية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي واحدة من أكثر الدول المنغلقة على نفسها في القارة.