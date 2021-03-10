وزيرة الصحة: تأثير كورونا استدعى تعديل بعض السياسات الصحية

تناولت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تأثير جائحة "كورونا" على النظام الصحي، موضحة أن ذلك استدعى تعديل العديد من السياسات الصحية، والتي تضمنت الاهتمام بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع نظرًا لتأثيرها القوى على تحسين صحة المصريين، والاهتمام بكبار السن من خلال تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر"، و"علاج الأمراض المزمنة"، فضلًا عن زيادة كفاءة الأطباء العلمية والعملية، من خلال تغيير منظومة التعليم الطبي، وتنفيذ منصة إلكترونية للتدريب المستمر، والاهتمام بالدراسات الإكلينيكية.وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول على التطعيم، إيمانًا بدورهم الهام والمحوري في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلى الاهتمام بتطعيم العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم على أجندة الأولويات.