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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل أكثر من مائة ألف طن سلع استراتيجية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:16 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندريه، نشاطا ملحوظا في حركة الملاحة وتداول البضائع خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 108546 طن، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1980 حاوية مكافئة، ودخول وخروج عدد 11322 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

و فى ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 31 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ، بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائي والأرضى.

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