الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

اخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم منزل قيد الانشاء في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة فلسطين الجديدة، بأن الاحتلال أخطر بهدم منزل قيد الانشاء في منطقة وادي الحمص قرب منتج مراد السياحي بمحاذاة قرية دار صلاح شرق بيت لحم، يعود للمواطن أمجد هشام جعابيص، مكون من طابق ومساحة اجمالية 200 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.وأشار بريجية الى ان المنزل يقع في منطقة "ب" ويملك المواطن جعابيص رخصة بناء من قبل الحكم المحلي الفلسطيني بحكم انها تخضع لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.يذكر أن وادي الحمص تعرض في العام 2019 الى هجمة شرسة بتدمير العشرات من المنازل بحجة عدم الترخيص، وذلك لصالح مطامع استيطانية.