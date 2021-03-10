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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر سلة خامات اوبك يتراجع إلى 66.38 دولار للبرميل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:11 م
اوبك
اوبك
وكالات
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أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها تراجع بنحو دولارين للبرميل بعد موجة الارتفاع في الاسعار خلال الايام القليلة الماضية.

وذكرت نشرة (اوبك) اليومية أن سعر السلة تراجع الى 38ر66 دولار للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء مقابل 17ر68 دولار في اليوم السابق.

كما شمل تراجع أسعار النفط خام برنت القياسي الذي خسر حوالي دولار للبرميل صباح اليوم الأربعاء ليستقر عند 56ر66 دولار بينما خسر خام غرب تكساس الأمريكي 79 سنتا ليصل إلى 22ر63 دولار للبرميل.

وربط متعاملون في سوق النفط هذا الانخفاض في أسعار النفط بالتطورات الأخيرة لسعر الدولار الذي تقاس به مبيعات النفط في العالم حيث أثرت قوة الدولار في سوق الصرف الأجنبي على التداول في سوق النفط.

كما ساهم التطور الأخير في احتياطيات النفط في الولايات المتحدة في التأثير على الأسعار لاسيما بعد اعلان زيادة في مخزونات النفط الخام الامريكية والتي بلغت 8ر12 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

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