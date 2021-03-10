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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. 22 قتيلًا ومصابًا في حادث الفيوم الأليم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:44 م
حادث
حادث
الفيوم - زينب علاء
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أصيب 14 شخصًا و3 جثث أشلاء و5 حالات وفيات، في حادث سيارة ميكروباص وسيارة نقل محملة بـ"الشبه" بالقرب من بيت الري طريق جرزا نطاق مدينة طامية، وأثناء سير السيارة تجاوزت سرعتها مما أدى إلى تصادهما بالسيارة الميكروباص وانقلاب السيارة، وانسكبت المادة على ركاب الميكروباص، مما أدى إلى إصابة الركاب بحروق واختناق، وإشلاء جثث وكسور جماجم أشخاص.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم، وشهدت محافظة الفيوم مساء أمس، واقعة أليمة بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمنطقة مفارق جرزا على طريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم، وانتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخصًا بحروق خطيرة من درجات الثلاثة مختلفة ومتواجدون بقسم الحروق مستشفى الفيوم العام تحت العلاج، و5 وفيات و3 أشلاء جثث.

وأسماء المصابين هي: محمد فرج عبدالمحسن "٤٠ سنة" ومحمد إبراهيم عبدالمقصود "سائق السيارة النقل- ٤٠سنة، "و محمد محمود أحمد" سنتين" ورغدة فاضل كامل "٢٥ سنة"، وياسين سعد فرج "٧سنين"، وتقوى محمود أحمد "٣ سنوات"، وروحية محمد أحمد "٧٠ سنة"، وميادة كليب محمود "٣٣ سنة"، وسعد فرج عبدالمحسن "٤٣ سنة"، وجمعة محمد أحمد "٤٠ سنة"، وسندس عيد علي" سنتين" وهشام سعد كامل "٣٠ سنة"، ووليد عادل توفيق" ٣٥ سنة- سائق السيارة الميكروباص "وسما أحمد" ٤سنوات-وفيات" وهنا عيد "٤سنوات- وفيات" و٣ جثث بالسيارة الملاكي مجهولين الهوية لأنهم عبارة عن أشلاء.

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