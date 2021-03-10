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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

حركة تنقلات لكهنة إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:08 م
الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي
مونيكا جرجس _تريزة شنودة
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قرر الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية الكاثوليك، عمل حركة تنقلات بين كهنة الإيبارشية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وذلك لتنشيط الرعايا وتجديد الروح الراعوي والرسولي والتبشري، خلال الاجتماع الشهري.

وعيّن الأب بطرس فوزي راعيا لكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس بيو بمدينة بدر من يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩، لمدة خمس سنوات، كما اختار الأب جوزيف زكريا، راعيا لكنيسة السيدة العذراء، بالمجاورة الثامنة بمدينة العاشر من رمضان، من يوم ١٥ مارس ٢٠٢١، لمدة خمس سنوات.

وتم اختيار الأب أرسانيوس حنين، نائب راعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة القنطرة، كما عيّن الأب جوفانّي قاصد خير، نائب راعي بالكاتدرائية المرقسية بالإسماعيلية، كما أسند خدمة رعية الأنبا باخوم بمدينة فاقوس، للأب أندراوس ثابت، وإسناد لجنة الإعلام الإيبارشي للأب جوفانّي قاصد خير.

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