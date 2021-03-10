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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«العربية للتصنيع»: نضع كل إمكانياتنا لتعزيز التحول الرقمي ودعم البحث والابتكار

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:07 م
العربية للتصنيع
العربية للتصنيع
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة احتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة 6 أكتوبر.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور "أحمد زكي بدر" رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور "جمال سامي علي، رئيس الجامعة، في إطار إستراتيجية العمل بالعربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية، فضلا عن إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا.

في هذا الصدد، أوضح التراس أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات جامعة 6 أكتوبر في العديد من المجالات، ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة والدراجات الرياضية والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا التدريب وعقد المسابقات والمعارض والمنتديات العلمية والبحثية والابتكارية المشتركة وتيسير تسجيل براءة الاختراعات ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.

وذكر التراس أن العربية للتصنيع قامت بتعزيز التحول الرقمي بجامعات بنها وأسيوط وقناة السويس والسادات، مشيرا إلى المشاركة في تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة بالمدن الجديدة ومنها الملك سلمان والعلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

من جهته، أعرب الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

وبدوره أكد الدكتور جمال سامي علي، رئيس الجامعة، أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي، وفقا لأحدث النظم الحديثة، خاصة مع الهيئة بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية.

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