زايد: بدء إجراءات توريد الشحنة الأولى من لقاح «أسترازينكا» لكورونا

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص بلقاح فيروس كورونا، وأن يكون لهم أولوية في الحصول على التطعيم، إيمانًا بدورهم الهام والمحوري في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلى الاهتمام بتطعيم العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم على أجندة الأولويات.جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والذي تناولت خلاله أيضا موقف توريد اللقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس"، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بشركة "أسترازينكا"، ما أسفر عنه البدء في إجراءات توريد الشحنة الأولى من اللقاح.