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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:44 م
مقتل سيدة
مقتل سيدة
المنيا ـ على حسين
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نجح ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار شمال محافظة المنيا في كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة داخل غرفة نومها بقرية منشأة جلال في أقل من 24 ساعة، حيث تبين أن شقيقها قتلها لشكه في سلوكها، وتم التحفظ على المتهم وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العقيد محمود الحلوانى مأمور مركز شرطة بني مزار بمقتل ربة منزل داخل منزلها وادعى أهلها أنها انتحرت.

وعلى الفور كلف العميد حاتم ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز بتشكل فريق بحث للتحقيق وكشف ملابسات القضية بعد أن ادعى أهل القتيلة أنها قامت بالانتحار.

البداية عندما قامت أم المجنى عليها بتقدم ببلاغ بالعثور على نجلتها (غ س م) 28 سنة ربة منزل منتحرة داخل غرفة نومها في ظروف غامض، وتبين من التحريات أنها مقتولة وليست منتحرة وأن الجاني أستخدم طرحة المجنى عليها أثناء خنقها داخل غرفة نومها.

ونجح فريق البحث في كشف خيوط الجريمة حيث اتضح أنها مقتولة وليست منتحرة وأن الجاني هو شقيق المجنى عليها (م س م) 25 سنة عامل وقد قام بخنق شقيقتة بالطرحة لشكه في سلوكها واعترف المتهم بجريمته وقام بتمثيلها أمام النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم التحفظ على المتهم وعرضة على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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