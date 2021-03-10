اتفاقية دعم أوروبية لنمو القطاع الزراعي في غزة بـ 4 ملايين يورو

وقع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم لنمو القطاع الزراعي في قطاع غزة بقيمة 4 ملايين يورو.وجرى توقيع الاتفاقية من ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، والقنصل الإسباني العام في القدس إجناثيو جارثيا فالدكاساس، مع مؤسسات غير حكومية بهدف تطوير وتنمية المشاريع الزراعية الصغيرة في غزة.وسيتم تنفيذ المشروع على مدار ثلاثة أعوام بدعم ثلاثة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي ومليون يورو من وكالة التعاون الإسباني.وأكد بورغسدورف حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الشباب والمشاريع الاقتصادية في غزة ومنح سكان القطاع الأمل للصمود والمطالبة بحقوقهم.