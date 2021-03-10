رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفير العراق التعاون البحثي والأكاديمي

التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر، بمقر قصر الزعفران، لبحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك في المجال البحثي والأكاديمي، وكذلك تقديم كل الدعم للطلاب العراقيين المنتسبين لجامعة عين شمس، مؤكدين على عمق الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين الشقيقين.شهد اللقاء كل من الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ دكتور شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والأستاذ دكتور شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، ولفيف من الطلاب العراقيين الدارسين بجامعة عين شمس ووفد السفارة العراقية.