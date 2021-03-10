كورونا يغلق محافظتين فلسطينيتين أسبوعا كاملا

قرر محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، اليوم الأربعاء، إغلاق محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أسبوعا كاملا بدءا من مساء يوم غد الخميس، باستثناء الصيدليات والمخابز، لكسر التزايد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في المحافظة.ووفق بيان المحافظ العاصي، يشمل القرار منع حركة الأفراد والمركبات بشكل كامل إلا للحالات الطارئة، وإغلاق المحلات التجارية والمرافق العامة، والمدارس والجامعات باستثناء طلبة الثانوية العامة، واغلاق دور العبادة، وتكون الصلاة في المنازل، والسماح بنقل المنتجات الزراعية من المحافظة إلى الأسواق.كما قرر منع الأعراس وبيوت العزاء، وزيارة المستشفيات، ويُمنع المحجورون والمخالطون من التنقل وخرق الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية.وأكد العاصي أن حواجز المحبة ستعمل على تسهيل حركة الحالات الطارئة، مع منع الدخول والخروج من محافظة طوباس للحالات الطبيعية.