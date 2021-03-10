النيابة تستدعي مكتشفة واقعة التحرش بطفلة المعادي لمواجهتها بالمتهم

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باستدعاء مكتشفة واقعة متحرش المعادي، إلى النيابة للمرة الثانية لمواجهتها بالمتهم وسماع أقوالها مرة أخرى.وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل"سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وان الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إل داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر