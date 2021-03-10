النيابة تستدعي مكتشفة واقعة التحرش بطفلة المعادي لمواجهتها بالمتهم
الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:04 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باستدعاء مكتشفة واقعة متحرش المعادي، إلى النيابة للمرة الثانية لمواجهتها بالمتهم وسماع أقوالها مرة أخرى.
وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل"سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وان الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إل داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر
وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل"سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وان الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إل داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر