السكة الحديد: انتهاء 40%؜ من تطوير ورشة إيرماس

أكدت هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال تطوير الورش التابعة لها لرفع كفاءة مستوى الصيانة الذي يتم داخل الورش.وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم أعمال تطوير لورشة إيرماس، حيث تم الانتهاء من ٤٠٪؜ من أعمال إنشاء سقيفة المخازن الجديدة بجوار مبنى المخازن والمنفذة، وذلك للحفاظ على مهمات القطارات من السرقة والتلف.وأشارت الهيئة إلى أن تطوير ورشة إيرماس سيساهم بصورة كبيرة في الحفاظ على ممتلكات الهيئة من السرقة، وذلك لأنها من أكثر الورش التي يتم صيانة القطارات بها، حيث تبلغ مساحتها ١١٥،٥٠٠ متر مربع، مقسمة إلى ورش (تجميع، بواجي، السفح والدهان، مبنى الغسيل المركزي، مبنى إداري، مبنى خدمات العمال، المخازن، المحولات، التربينات، مبنى الكهرباء)، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي ١٥٠٠ عامل.