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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:02 م
دقيق مدعم
دقيق مدعم
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي 1٫65 طن دقيق بلدي مخصص لمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وتجميع سلعة مدعمة وبيعها في السوق السوداء.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، لحيازته كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

وتم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على (1٫65 طن دقيق بلدي مخصص لمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق)، تم تجميعه للإتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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