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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:18 م
الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
هبه محمد
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يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات لطلاب الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، وخطوات للحصول على النتيجة، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور، عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، لمنع التكدس والإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات الحكومة المصرية، من خلال إحترام الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى وباء كورونا الخطير.

ويستطيع طلاب الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 الحصول على نتيجتهم من خلال الخطوات التالية ومن خلال الدخول أو التسجيل على الرابط الإلكترونيًا تسهيلا للوقت: g12.emis.gov.eg

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة خطوات يمكنك من خلالها الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021:

1 - أولًا يقوم طالب الصف الأول الثانوي بالدخول على موقع التظلمات التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط الإلكتروني: g12.emis.gov.eg

2 - يجب على طالب الصف الأول الثانوي بإدخال كافة البيانات الخاصة به مثل ( الأسم بالكامل - رقم الجلوس - ورقم الهاتف ).

نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

3 - ثم يقوم طالب الصف الأول الثانوي التأكد من البيانات التي قام بإدخالها ثم يقوم بالضغط على زر الاستعلام.

4 - أخيرًا.. وبعد ذلك سوف يمكنك الاستعلام نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021.

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