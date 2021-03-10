رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ علي 3.5 أطنان مخللات فاسدة بالإسكندرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:01 م
مخللات فاسدة بالإسكندرية
مخللات فاسدة بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي 3٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص، بحيازة كميات من المخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المكان عثر على (3٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المخابرات الفرنسي التعاون الأمني والعسكري

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

الصور

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

الأكثر قراءة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المخابرات الفرنسي التعاون الأمني والعسكري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

هاني عبد الجواد: الكاريكاتير فن التعبير عن الذات