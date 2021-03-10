التحفظ علي 3.5 أطنان مخللات فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي 3٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص، بحيازة كميات من المخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المكان عثر على (3٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.