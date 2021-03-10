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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:00 م
هؤلاء هم الإخوان
هؤلاء هم الإخوان
جمال عاشور
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أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، في سلسلة رؤية التي تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كتابا بعنوان "هؤلاء هم الإخوان" تقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبأقلام مجموعة من كبار المفكرين هم طه حسين، محمد التابعي، علي أمين، كامل الشناوى، جلال الدين الحمامصى، ناصر الدين النشاشيبى.

هذا الكتاب يذكر من خلال مجموعة من المقالات وشهادات تاريخية بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء وتاريخهم في الخيانة لأوطانهم والعمالة لأعدائها وعدم إيمانهم بالوطن أو الدولة الوطنية واستحلالهم للتخريب والهدم وإراقة الدماء.

ويبين الكتاب أن هذه الجماعة إذا حلت حلت معها الفتن والقلاقل والاضطرابات والانقسامات، ويوضح أن هذه الجماعة حاولت مرارا وتكرارا تغيير جلودها مخادعة لكنها لم تغير يوما منهجها أو خطها الثابت فى العمالة والخيانة، فمصلحة الجماعة لديهم فوق مصلحة الوطن ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة.

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