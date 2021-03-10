8 طرق لدفاع الأطفال عن أنفسهم عند التعرض لمحاولة تحرش
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:14 م
سلمى بدرطباعة
أثار حادث التحرش بطفلة المعادي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استغل رجل ثلاثيني براءة طفلة واستدرجها لمدخل عقار، وأظهر فيديو وثقته كاميرا مراقبة، لحظة ملامسته لأجزاء من جسد الطفلة قبل أن تواجه سيدة المتحرش الذي هرب.
لم يكن ذلك هذا حادث التحرش الوحيد الذي كانت ضحيته طفلة، فقد وقعت عدد من الحوادث المماثلة، ويتحدث لـ "الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن كيفية توعية الأطفال عند تعرضهم للتحرش.
1- الخصوصية:
يجب تعليم الأطفال أن يكون لديهم خصوصية مثل تبديل ملابسهم في غرفة مغلقة، وإغلاق باب الغرفة جيدًا أثناء تبديل ملابسهم، وإغلاق باب الحمام خلفهم.
2- تقديم معلومات عن أجسامهم:
يجب تقديم معلومات للأطفال عن أجزاء اجسامهم، ومعرفتهم جيدا باﻷجزاء التي يسمح للغرباء بلمسها والتي لا يسمح مطلقًا، وما الحركات واللمسات المسموح بها من الغرباء أو حتى اﻷقارب بخلاف اﻷب واﻷم.
3- تشجيع الأطفال على الحديث الدائم مع الوالدين:
يجب تشجيع الاطفال علي الحديث الدائم مع الأهل والاستماع جيدا لهم وعدم إلقاء اللوم عليهم، واتباع أسلوب الشرح والمناقشة بدلا من التوبيخ.
4- مدهم بالثقة الدائمة:
يجب مد الاطفال بالثقة الدائمة في أنفسهم وجعلهم يشعرون بالقوة وبأنهم ورائهم حماية دائما.
5- الإشباع النفسي لهم:
من خلال تبادل الحديث اليومي معهم ومتابعة أخبارهم باستمرار، واللعب معهم باستمرار.
6- تعليمهم ما هو مسموح به في الحديث:
يجب تعليم الأطفال ما هو مسموح به وما هو الممنوع عند الحديث مع الغرباء، لأن هذه الأشياء تسهل على المتحرش القيام بأفعاله.
7- تعليمهم الدفاع عن النفس:
يجب أن يتعلم الأطفال الدفاع عن أنفسهم بأن يصرخوا إذا طلب منهم أحد القيام بفعل خاطئ، وينسحبون بسرعة من المكان للخروج من الموقف وتعليمهم رياضة دفاعية، مثل الكاراتيه أو ألعاب القوي ليستطيعون الدفاع عن انفسهم بحركات بسيطة.
8- عدم التحرك من المكان إلا بمعرفة الأهل:
يجب التنبيه على الاطفال بعدم التحرك في أى مكان، إلا بمعرفة الأهل وأن يتحركوا في تجمعات ولا يستجيبون ﻷحد يريد أن يجذبهم بعيدًا.
لم يكن ذلك هذا حادث التحرش الوحيد الذي كانت ضحيته طفلة، فقد وقعت عدد من الحوادث المماثلة، ويتحدث لـ "الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن كيفية توعية الأطفال عند تعرضهم للتحرش.
1- الخصوصية:
يجب تعليم الأطفال أن يكون لديهم خصوصية مثل تبديل ملابسهم في غرفة مغلقة، وإغلاق باب الغرفة جيدًا أثناء تبديل ملابسهم، وإغلاق باب الحمام خلفهم.
2- تقديم معلومات عن أجسامهم:
يجب تقديم معلومات للأطفال عن أجزاء اجسامهم، ومعرفتهم جيدا باﻷجزاء التي يسمح للغرباء بلمسها والتي لا يسمح مطلقًا، وما الحركات واللمسات المسموح بها من الغرباء أو حتى اﻷقارب بخلاف اﻷب واﻷم.
3- تشجيع الأطفال على الحديث الدائم مع الوالدين:
يجب تشجيع الاطفال علي الحديث الدائم مع الأهل والاستماع جيدا لهم وعدم إلقاء اللوم عليهم، واتباع أسلوب الشرح والمناقشة بدلا من التوبيخ.
4- مدهم بالثقة الدائمة:
يجب مد الاطفال بالثقة الدائمة في أنفسهم وجعلهم يشعرون بالقوة وبأنهم ورائهم حماية دائما.
5- الإشباع النفسي لهم:
من خلال تبادل الحديث اليومي معهم ومتابعة أخبارهم باستمرار، واللعب معهم باستمرار.
6- تعليمهم ما هو مسموح به في الحديث:
يجب تعليم الأطفال ما هو مسموح به وما هو الممنوع عند الحديث مع الغرباء، لأن هذه الأشياء تسهل على المتحرش القيام بأفعاله.
7- تعليمهم الدفاع عن النفس:
يجب أن يتعلم الأطفال الدفاع عن أنفسهم بأن يصرخوا إذا طلب منهم أحد القيام بفعل خاطئ، وينسحبون بسرعة من المكان للخروج من الموقف وتعليمهم رياضة دفاعية، مثل الكاراتيه أو ألعاب القوي ليستطيعون الدفاع عن انفسهم بحركات بسيطة.
8- عدم التحرك من المكان إلا بمعرفة الأهل:
يجب التنبيه على الاطفال بعدم التحرك في أى مكان، إلا بمعرفة الأهل وأن يتحركوا في تجمعات ولا يستجيبون ﻷحد يريد أن يجذبهم بعيدًا.