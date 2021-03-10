8 طرق لدفاع الأطفال عن أنفسهم عند التعرض لمحاولة تحرش

1- الخصوصية:

2- تقديم معلومات عن أجسامهم:

3- تشجيع الأطفال على الحديث الدائم مع الوالدين:

4- مدهم بالثقة الدائمة:

5- الإشباع النفسي لهم:

6- تعليمهم ما هو مسموح به في الحديث:

7- تعليمهم الدفاع عن النفس:

8- عدم التحرك من المكان إلا بمعرفة الأهل:

أثار حادث التحرش بطفلة المعادي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استغل رجل ثلاثيني براءة طفلة واستدرجها لمدخل عقار، وأظهر فيديو وثقته كاميرا مراقبة، لحظة ملامسته لأجزاء من جسد الطفلة قبل أن تواجه سيدة المتحرش الذي هرب.لم يكن ذلك هذا حادث التحرش الوحيد الذي كانت ضحيته طفلة، فقد وقعت عدد من الحوادث المماثلة، ويتحدث لـ "الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن كيفية توعية الأطفال عند تعرضهم للتحرش.يجب تعليم الأطفال أن يكون لديهم خصوصية مثل تبديل ملابسهم في غرفة مغلقة، وإغلاق باب الغرفة جيدًا أثناء تبديل ملابسهم، وإغلاق باب الحمام خلفهم.يجب تقديم معلومات للأطفال عن أجزاء اجسامهم، ومعرفتهم جيدا باﻷجزاء التي يسمح للغرباء بلمسها والتي لا يسمح مطلقًا، وما الحركات واللمسات المسموح بها من الغرباء أو حتى اﻷقارب بخلاف اﻷب واﻷم.يجب تشجيع الاطفال علي الحديث الدائم مع الأهل والاستماع جيدا لهم وعدم إلقاء اللوم عليهم، واتباع أسلوب الشرح والمناقشة بدلا من التوبيخ.يجب مد الاطفال بالثقة الدائمة في أنفسهم وجعلهم يشعرون بالقوة وبأنهم ورائهم حماية دائما.من خلال تبادل الحديث اليومي معهم ومتابعة أخبارهم باستمرار، واللعب معهم باستمرار.يجب تعليم الأطفال ما هو مسموح به وما هو الممنوع عند الحديث مع الغرباء، لأن هذه الأشياء تسهل على المتحرش القيام بأفعاله.يجب أن يتعلم الأطفال الدفاع عن أنفسهم بأن يصرخوا إذا طلب منهم أحد القيام بفعل خاطئ، وينسحبون بسرعة من المكان للخروج من الموقف وتعليمهم رياضة دفاعية، مثل الكاراتيه أو ألعاب القوي ليستطيعون الدفاع عن انفسهم بحركات بسيطة.يجب التنبيه على الاطفال بعدم التحرك في أى مكان، إلا بمعرفة الأهل وأن يتحركوا في تجمعات ولا يستجيبون ﻷحد يريد أن يجذبهم بعيدًا.